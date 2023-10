Rätselraten um herrenloses Auto in der Glan

„Im Bereich Südring wurde ein Auto in der Glan entdeckt“, bestätigt die Berufsfeuerwehr Klagenfurt gegenüber der „Krone“. Personen waren weder im Fahrzeug noch am Ufer der Glan zu finden. „Alle Scheiben sind eingeschlagen“, sagt Einsatzleiter Wolfgang Germ. Trotzdem startete die Polizei mittels Hubschrauber eine Suchaktion. „Wir wollen auf Nummer sicher gehen“, so Germ.