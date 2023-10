Die Riesen der Silvretta im goldenen Licht

Die Preiselbeere gehört zur Gattung der Heidelbeeren und ist sowohl in Eurasien als auch in Nordamerika verbreitet. Zwischen der wilden Variante und der „Kulturpreiselbeere“ gibt es große Unterschiede. Bei Letzterer handelt es sich eigentlich um eine Großfruchtige Moosbeere (auch Cranberry genannt). Diese verfügt über eine andere Wuchsform als die Preiselbeere und einen deutlich anderen Geschmack. Es werden aber auch echte Preiselbeeren gärtnerisch angebaut, um die Früchte zu ernten. Der Name Preiselbeere stammt wahrscheinlich aus dem Slawischen und leitet sich von „brusina, brusnice“ für „braunrot“ (die Farbe der Beeren) ab. Die Pflanze wächst als immergrüner, kompakter sowie aufrechter bis kriechender Zwergstrauch, wobei die Wuchshöhe zwischen zehn bis 40 Zentimeter variieren kann. Ab Ende Mai bis Anfang August öffnen sich die Blütenknospen, die Blüten sind weiß bis rosafarben. Fünf bis sechs Wochen nach der Befruchtung reifen die zunächst weißen und dann leuchtend-roten Beeren heran. Die Preiselbeere weist die für (fast) alle Arten der Heidekrautgewächse typischen Merkmale auf: die Symbiose mit Wurzelpilzen sowie Kalkfeindlichkeit. Die Pflanze gedeiht auf sauren, basenarmen Böden am besten. Preiselbeeren werden seit prähistorischen Zeiten vom Menschen gesammelt. Vor allem in den Wintermonaten dienten die Früchte als wichtige Vitamin- und Nährstofflieferanten, da sie von allen vergleichbaren Beeren am längsten haltbar sind.