Der neue Wirt am Graben ist kein Unbekannter

Aus Hanners Stadtheurigen wird „AMGRABEN“

„Umso größer ist die Freude, jetzt wieder zurück in Linz zu sein. Hier ist unsere Familie zu Hause, und wir haben hier viele Freunde und langjährige Stammgäste, die uns auch nach Kitzbühel gefolgt sind“, verrät das Gastro-Paar. Die beiden haben das vormalige „LeBüsch“ übernommen, in kurzer Zeit rundumerneuert, um es jetzt nach einem Facelift unter dem Namen „AMGRABEN“ – so hieß das Lokal bereits vor 2021 – am Montag neu zu eröffnen. Küchenchef ist Mario Peschel – der hatte den Staybls schon in Kitzbühel zwei Hauben erkocht.