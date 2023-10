Schweitzer will Leobendorf in Erfolgsspur führen

In der verflixten siebten Saison trennten sich die Wege von Trainer Sascha Laschet und Leobendorf. Jetzt darf sich mit Norbert Schweitzer ein neuer Mann bei den Niederösterreichern versuchen. Wir haben vor seinem ersten Auftritt am Wochenende in Neusiedl/See mit ihm im Studio der 3. Liga geplaudert.