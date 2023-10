Palästinenser-Demo ++ Angst im Seniorenheim

Eine 92-jährige Frau wurde am helllichten Tag in ihrem Zimmer in einem Seniorenheim überfallen. Ein bisher unbekannter Täter drang in das Zimmer der älteren Dame ein, beraubte Sie auf brutalste Weise und floh danach mit dem erbeuteten Schmuck aus dem Heim. Das Landeskriminalamt Wien übernahm die Ermittlungen.