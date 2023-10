Trentino: Sieben Bären seit April tot aufgefunden

Tote Bären waren teils auffällig gewesen

In den vergangenen Monaten waren die anderen fünf Bären tot aufgefunden worden. Am 21. April wurde der Kadaver eines jungen Bären im Val di Sole entdeckt. Ende April war auch der mit dem Code „M62“ bekannte Bär unweit des Molveno-Sees leblos aufgefunden worden. Er hatte nie einen Menschen angegriffen, obwohl er sich mehrfach Dörfern genähert und in diese auf der Suche nach Nahrung eingedrungen war.