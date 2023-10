Zwölf Tage Partystimmung in der PlusCity

Giulia Siegel und Stelzenschnapsen

Am Samstag steigt dann die große Schlagerparty mit DJane Giulia Siegel. Während für den Tarock Grand Prix die Plätze schon so gut wie weg sind, können sich Spielfreudige noch fürs Stelzenschnapsen (17. 10.) anmelden. Die „Partyhirschen“ geben dann am Freitag, 20. Oktober, noch mal Vollgas - ehe die Fans am Wochenende mit Live Musik und einem Frühschoppen unterhalten werden. Ist also für jeden Partyliebhaber was dabei. Und statt eine Fahrt nach München zu machen, wird man auch hierzulande mit viel mit Unterhaltung versorgt.