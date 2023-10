Entlassene Wiener Ärztin schöpft jetzt Hoffnung

Rücktritt von Obmann als entscheidende Wende

Mit dem am Freitag verkündeten Rücktritt Hubers könnte sich das Blatt nun zugunsten der armenischstämmigen Wienerin wenden. „Der Rücktritt des Kurienobmanns ist ein Schritt zurück auf den Weg der Vernunft und des Konsenses im Sinne der Wiener Patienten“, so Zakarian in einer ersten Reaktion auf den Rücktritt. Jetzt sei eine umfassende Aufarbeitung möglich und nötig. Die nächste Kuriensitzung ist bereits für Montag anberaumt. Danach könnte die renommierte Ärztin bereits wieder im Amt sein. Zur großen Freude ihrer Patienten.