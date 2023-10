Smart macht sich bei Fußballmatch selbstständig

Am Samstag gegen 16.45 Uhr, also 15 Minuten vor Anpfiff des Eliteliga-Spiels FC Rotenberg gegen Hard, parkierte ein 74 Jahre alter Mann sein Fahrzeug unweit des Waldstadions und eilte in Richtung Spielfeld. Was der ortsunkundigen Fußball-Fan in der Eile allerdings vergaß: Die Handbremse an seinem Smart zu ziehen.