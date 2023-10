Schimmel-Alarm an brandneuem Bildungscampus

Dauer der Sanierungsarbeiten unbekannt

Aus der Bildungsdirektion der Stadt Wien heißt es, dass jede Turnstunde an den Schulen gehalten wird und zwar in einem Ausweichturnsaal in einer Schule in der Nähe. Es wären sämtliche Maßnahmen getroffen worden, die eine mögliche Verbreitung von Schimmelsporen im Gebäude verhindern sollen. Wie lange die Sanierungsarbeiten dauern, kann derzeit nicht gesagt werden.