Wegen Gerichtsverfahren: Boateng-Rückkehr geplatzt

Wie die „Bild“ am Freitagvormittag berichtet, bekommt der 35-Jährige keinen neuen Vertrag im Team von Trainer Thomas Tuchel. Zuvor hatte Boateng eine Testwoche an der Säbener Straße absolviert. Der Weltmeister von 2014 geigte zuletzt bei Olympique Lyon in der Ligue 1, sein letztes Spiel über 90 Minuten absolvierte er vor einem Jahr im Oktober. Zahlreiche Verletzungen hatten Boateng immer wieder aus der Bahn geworfen.