Boateng? „Bayern gesteht sich damit Fehler ein“

Mit Kim Min-jae, Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt hat der deutsche Rekordmeister aktuell nur drei Innenverteidiger zur Verfügung, Boateng soll als Wechselspieler mehr Dichte in den Kader bringen. Am Sonntag nahm der Berliner bereits am Reservisten-Training an der Säbener Straße teil, einen Vertrag habe er jedoch noch keinen unterschrieben, so die deutsche „Bild“-Zeitung.