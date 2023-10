Böving: „Müssen das Spiel früher entscheiden!“

Alexander Prass: (Sturm-Mittelfeldspieler): „Wir hatten von Anfang an ein richtig gutes Gefühl. Das Pressing hat absolut gegriffen, sie sind kaum rausgekommen. Wichtig war, dass wir in Führung gegangen sind. Das Einzige, das nicht gut war, war, dass wir das Spiel nicht höher gewonnen haben und es am Ende spannend haben werden lassen. Aber wir haben alles wegverteidigt, jeder hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt.“