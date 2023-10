Ab 18.45 Uhr LIVE: Raków gegen Sturm Graz

Sturm Graz steht in der Europa League vor einem Schlüsselspiel. Österreichs Fußball-Vizemeister misst sich in Sosnowiec mit Raków Częstochowa. Die Duelle mit dem polnischen Meister gelten als entscheidend im Rennen um einen Aufstiegsplatz der Gruppe D. Im Parallelspiel zweier Auftaktsieger empfängt Sporting Lissabon in der zweiten Runde Atalanta Bergamo. Christian Ilzer sprach vor dem Abflug nach Kattowitz von einem „richtungsweisenden“ Spiel. „Der Sieger macht einen großen Schritt in der Gruppe“, sagte der Sturm-Trainer. „Es erwartet uns ein Gegner auf Augenhöhe.“ Die steile Entwicklung der vor sieben Jahren noch in der 3. Liga spielenden Tschenstochauer hat auch ihn beeindruckt. „Der Aufstieg dieser Mannschaft sucht seinesgleichen in Europa. Wir wissen aber, was uns erwartet“, sagte Ilzer.