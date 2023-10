VKI erhielt 2022 für seine Aufgaben 4,18 Mio. Euro

Viele Anfragen zu Gewährleistung oder Schadensersatz

Demnach wurden gut 14.500 kostenlose telefonische sowie Online-Beratungen sowie 1769 kostenpflichtige Beratungen und Interventionen bei Unternehmen angeboten. Wie in der Vergangenheit betraf fast ein Viertel aller Anfragen die Durchsetzung von Gewährleistung oder Schadensersatz, vor allem in der Elektro- und Elektronikbranche sowie dem Möbelhandel. An zweiter Stelle lagen 2022 Fragen zu den Preiserhöhungen bei Energie und Wasser. Auch Kündigungen durch Energieanbieter waren Thema.