14 Standorte und 1 Favorit für neues GAK-Stadion

Schwarz gegen Rot! Am 2. November prallen Sturm und GAK im Cup-Achtelfinale neuerlich aufeinander - im Vorjahr gewann ja Sturm das Prestigeduell mit 1:0 und holte sich im Anschluss auch den Titel. Hinter der Kulissen ziehen die Erzrivalen aber in der Stadiondebatte an einem Strang. Und da wird’s am Dienstag wieder interessant. Da trifft der von der Stadt Graz ins Leben gerufene Sonderausschuss zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.