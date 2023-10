Benko nimmt Signa Sports von der Börse

Tatsächlich hat Signa Sports United allein im September dramatisch an Wert eingebüßt: Ende August notierte die Aktie, die im Dezember 2021 bei mehr als 10 US-Dollar gestartet war, noch bei 1,30 Dollar. Donnerstag letzter Woche etwa lag das Papier der Signa Sports United kurz nach Börsenstart an der New York Stock Exchange bei lediglich 0,25 Dollar, was eine Marktkapitalisierung von knapp 100 Millionen Dollar bedeutete. Nur zur Erinnerung: Vor dem Börsengang Ende 2021 hatte sich Benkos Signa laut Medienberichten eine Bewertung von bis zu vier Milliarden Dollar erträumt.