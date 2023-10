Dynamischer Wandel im Wohnbau in Kärnten

Vergleich der Wohnbauträger

Gewerbliche Wohnbauträger haben in Kärnten liegen mit einem Anteil von 80 % an erster Stelle. „Mit einem Fokus auf gewerbliche Bauträger und einer steigenden Nachfrage nach kleineren Wohnungen zeichnet sich ein vielschichtiges Bild des Immobilienmarktes in der Region ab. Es bleibt spannend zu beobachten, wie sich diese Trends in den kommenden Jahren weiterentwickeln werden“, so Paul Perkonig, Fachgruppenobmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftskammer Kärnten.