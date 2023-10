Pizzera und Jaus glänzen im Kinofilm „Pulled Pork“

Wie hier dann in der grünen Mark Korruption, rätselhaft zu Tode Gekommene und andere Sauereien mafiösen Ursprungs in den Fokus der irrwitzigen Detektivarbeit von Flo (Pizzera) und Ziehbruder Eddi (Jaus) rücken und sich Stallmist und Politsumpf zu einem satirischen Cuvée in bester Landkrimimanier vermählen, hat immer wieder Witz und Schmäh, was nicht zuletzt an der heimatverbundenen Diktion, sprich Mundart, liegt.