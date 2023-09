Um Himmels willen: Nonnen als Pedalritterinnen

Weil ein klosternah gelegenes Altersheim im französischen Jura sanierungsbedürftig ist und staatliche Subventionen nicht in Sicht sind, meldet sich ein Grüppchen spendenfreudiger Benediktinerinnen (Valerie Bonneton als Mutter Oberin) beim örtlichen Radrennen an, bei dem ein hohes Preisgeld - und ein Besuch beim Papst in Rom winken. Doch zunächst gilt es, eine sportliche Männertruppe trickreich loszuwerden. Und die Konkurrenz in den eigenen klerikalen Reihen schläft auch nicht.