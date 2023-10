16 Jahre Haft für Mordversuch an Bruder

Damit ist das Urteil wegen versuchten Mordes rechtskräftig: Ein in Salzburg lebender gebürtiger Afghane muss für 16 Jahre in das Gefängnis. Dieses Urteil verkündete ein Geschworenengericht Anfang Februar im Salzburger Landesgericht. Weil der 33-Jährige am 12. Juli 2022 versuchte hatte, seinen eigenen Bruder zu töten. An jenem Sommertag hantierte der Mann trotz aktiven Waffenverbots mit einer Pistole, und drückte ab. Das Projektil prallte von einer Wand ab und traf danach das Opfer im Bereich des Bauches. Beim Prozess stellte der 33-Jährige dies als Unfall dar - doch die Geschworenen folgten damals einstimmig der Anklage und sprachen ihn schuldig.