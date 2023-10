Taktverdichtung auf der „Kaiserbahn“ fixiert

Während die EU-Außenminister am Montag in Kiew tagten, trafen sich viele EU-Verkehrsminister in Prag beim dort stattfindenden Weltstraßenkongress. Auch Niederösterreichs Landesvize Udo Landbauer war vor Ort. Er besuchte den Kongress und kündigte vor Ort Verbesserungen und Investitionen in Straßen- und Schienennetz an.