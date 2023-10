David Reinbacher kehrt zu Kloten zurück!

Der 18-Jährige, der im Mai auch bei der A-WM in Tampere zum Einsatz gekommen war, war beim jüngsten NHL-Draft von Montreal an fünfter Stelle gezogen worden, gilt als großes Versprechen für die Zukunft. Es gilt als fix, dass Reinbacher kommenden Sommer wieder ins Trainings-Camp der Canadiens einrücken wird, um den nächsten Anlauf in Richtung NHL-Karriere zu starten: „Ich schaue nicht zu weit nach vorne, konzentriere mich auf mich. Es sind so viele gute junge Spieler hier.“