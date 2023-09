Neun Tage voller Vergnügen, Musik und Schmankerl

ÖH Semester Opening

Am Sonntag etwa beehrt Schlagerstar Francine Jordi die Radio OÖ Partybühne im Festzelt, am Donnerstag präsentiert Claudia Em im Mediencafé ihr neues Buch, laden Menschen mit Beeinträchtigungen zu einer Vernissage. Der traditionelle Seniorennachmittag am Dienstag wird heuer zur Senioren-Tombola, die bereits zu Mittag startet. Und am Mittwoch findet zum zweiten Mal das ÖH Semester Opening gemeinsam mit den Hochschülerschaften der Linzer Universitäten und Hochschulen statt. Ach ja: Das beliebte Feuerwerk erleuchtet den Linzer Stadthimmel am Freitag.