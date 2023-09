Messerattacke aus Eifersucht auf blonde Frauen

Da zückte sie zwei Messer - ein Brotmesser in der linken Hand, ein Fleischmesser in der rechten. „Das Opfer habe sie angelogen. Es habe sich angefühlt, wie ein Stich und sie wolle ihr zeigen, wie sich das anfühlt“, wagt der Staatsanwalt einen Blick in die Gefühlswelt der Angeklagten. Die Studentin beteuert: „Ich wollte sie nur erschrecken“, sie hätte zu weit nach vorne gestochen und so ihre Lebensgefährtin gestochen.