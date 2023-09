Flugzeug in Mali explodiert: Wagner-Söldner tot?

In sozialen Medien wurde berichtet, dass die Maschine mit der Söldnergruppe Wagner in Verbindung stehe - deren Kämpfer operieren in Mali und sind eng in die Militäreinsätze eingebunden. So erklärte der Telegram-Kanal VChK-OGPU: „Nach vorläufigen Angaben könnten Söldner von PMC Wagner an Bord sein.“ Auch regierungskritische Medien in Mali berichteten von einer Verbindung zu der Söldnergruppe. Der Telgram-Kanal Grey Zone, der der Privatmiliz zugerechnet wird, dementierte diese Meldungen.