CNN: Wagner-Söldner kehren nach Bachmut zurück

Prigoschins „Marsch der Gerechtigkeit“

Am 23. Juni beschuldigte Prigoschin das russische Verteidigungsministerium, das „Wagner“-Söldnerlager angegriffen zu haben. Er kündigte daraufhin einen „Marsch der Gerechtigkeit“ an. Die Meuterei endete am nächsten Tag mit der Bedingung, dass Prigoschin „nach Weißrussland geht“. Söldnern, die sich von Prigoschin distanzierten, wurden Verträge mit dem russischen Verteidigungsministerium angeboten. Genau zwei Monate später, am 23. August, stürzte Prigoschins Privatjet über der russischen Region Twer ab. Dabei kamen zehn Menschen ums Leben, darunter der Wagner Chef und dessen Stellvertreter, Dmitri Utkin.