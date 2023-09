Imposante Millionen-Show ohne einen Cent Preisgeld

Duell der Kontinente

Die zwölf besten Spieler Europas und der USA, die sonst nur für sich allein spielen, lieben das Teamformat heiß. Ex-Profi Niki Zitny, nun Sportdirektor des österreichischen Golfverbands, sagt: „Dazu ist das Duell der Kontinente immer faszinierend. Die Rivalität hat sich über viele Jahrzehnte entwickelt.“ Der Steirer Gary Stangl, zweifacher Kapitän von Europas Junior-Ryder-Cup-Team, erlebt in Rom das Spektakel zum sechsten Mal live vor Ort. Er weiß: „Jeder Spieler wird sich vor dem ersten Abschlag am Freitag fast in die Hose machen. Wenn du etwas vor den frenetischen Fans versemmelst, trifft es nicht dich allein, sondern ein Team, einen Kontinent.“