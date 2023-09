„Ziegelstadl“: Wirbel um Anfrage geht weiter

Mittels einer parlamentarischen Anfrage wollte die ÖVP von den Grünen Details rund um diverse angebliche Missstände in der Justizanstalt Innsbruck wissen. Die Beantwortung seitens der grünen Justizministerin Alma Zadić trudelte im September diesen Jahres ein – doch sie ist in den Augen einiger ÖVP-Politiker nicht zufriedenstellend. „Die Beantwortung ist sehr oberflächlich und nicht objektiv. Sollten die Antworten tatsächlich alle so stimmen, müssen sie das auch beweisen“, nahm sich NR Hermann Gahr kein Blatt vor den Mund. Und auch Kritik, dass die Zahlen nicht übereinstimmen, wurde laut – die „Krone“ berichtete.