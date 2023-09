Cher soll Entführung ihres Sohnes veranlasst haben

Zusammenbruch vor Hotel

Grund für Chers Handeln war aber wohl vor allem die Sorge um die Gesundheit ihres 47-jährigen Sohnes. Dieser befindet sich laut Informationen der britischen Zeitung seit September in einer Entzugsklinik in Passadena, nachdem er vor dem Eingang des Chateau Marmont in Los Angeles zusammengebrochen war.