Einbußen bei Traubenernte viel höher als erwartet

Weine mit Stil

Schlank, puristisch und mit weniger Alkoholgehalt als in früheren Zeiten - diesem Weinstil hat sich das weithin geschätzte Weingut F. X. Pichler in Oberloiben bei Dürnstein in Niederösterreich verschrieben. Die Geschicke leitet Lucas Pichler, Sohn der Legende Franz Xaver. Der Sattlerhof in Gamlitz im Süden des weststeirischen Hügellandes bewirtschaftet alle seine Weingärten nach den Grundsätzen der Biodynamie, was im Griechischen für Leben und Bewegung steht. Diese Folge der Senderserie „Winzerlegenden“ ist am Freitag ab 21.15 Uhr auf ServusTV zu sehen.