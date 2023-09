Klagenfurter Magistratstankstelle wird geschlossen

Bürgermeister will kämpfen

„Die Schließung der Magistratstankstelle bedeutet nicht nur einen Verlust für Klagenfurt, sondern trifft auch diejenigen, die von den niedrigeren Spritpreisen profitieren“, erklärt Bürgermeister Christian Scheider und verspricht: „Als Bürgermeister werde ich mich weiterhin für den Erhalt der Magistratstankstelle einsetzen und gemeinsam mit den Klagenfurterinnen und Klagenfurtern für ihre Interessen kämpfen.“ Laut Scheider hätten die Investitionen mit dem jährlichen Gewinn der Tankstelle finanziert werden können. Team Kärnten Klubobmann Patrick Jonke führt als Gegenbeispiel Villach an: „Die Stadt Villach unter SPÖ-Bürgermeister Albel investiert in den Erhalt ihrer Tankstelle sogar 130.000 Euro.“