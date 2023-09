Experten: Lohn-Plus, sonst droht Kaufkraftverlust

„Gefahr einer Rezession schon erheblich“

Bonin sieht in der „ZiB 2“ in den geforderten 11,6 Prozent Brutto-Lohnanstieg die Abgeltung der Inflation plus der Produktivitätssteigerung gewährleistet. Dies entspreche der traditionelle angewendeten „Benya-Formel“ für die Kollektivvertragsverhandlungen, in Zukunft wäre es aber sinnvoll, auch andere Kriterien anzuschauen. Zu der Gefahr einer Rezession in Österreich meinte Bonin, dass dieses Risiko „schon erheblich“ sei.