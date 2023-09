Rekord-Bäuerin Nicole: „Dreier immer noch gern“

Huch! Bei den romantischen Hofwochen der 20. Jubiläumsstaffel von „Bauer sucht Frau“ geht es in der neuesten Folge, die am Mittwoch ausgestrahlt wird, richtig heiß her. Rekord-Bäuerin Nicole aus der Steiermark hat, wie berichtet, sieben Herren zu sich auf den Hof eingeladen und es wird diesmal richtig schlüpfrig! Und das hat mehrere Gründe.