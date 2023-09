Handball-Weltmeisterin mit 63 Jahren gestorben

Adamik, die sich in ihrer Jugend erst im Turnen, später in der Leichtathletik versucht hatte, begann 1968 in Havelberg ihre Handball-Karriere. Die Weltmeisterschaft 1982 beendete die Torfrau - damals noch im DDR-Trikot - als Viertplatzierte, vier Jahre später fehlte sie aufgrund eines Autounfalls. Im selben Jahr wurde sie zur „Handballerin des Jahres“ gewählt.