Kerry Washington enthüllt ihr Familien-Geheimnis

Am Dienstag erscheinen in den USA Washingtons Memoiren „Thicker Than Water“ (Dicker als Wasser), in denen sie über frühere Panikattacken und Essstörungen schreibt und darüber, wie sie zu sich gefunden hat. Außerdem verrät die Schauspielerin, dass sie sich Anfang der 2000er-Jahre für eine Abtreibung entschieden habe. Sie habe den Eingriff unter falschem Namen durchführen lassen, kurz nachdem sie die Hauptrolle in Spike Lees Film „She Hate Me“ von 2003 bekommen hatte.