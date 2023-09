Lasst die Katzen tanzen und singen!

Thin-tchin! In der Volksoper kann man mit dem Katzensprudel „Mïaut Chandon“, den die in Dauerölung schnatternden Gänse Amelia und Abigail schlürfen, anstoßen. Auf eine der gelungensten Produktionen der Direktion von Lotte de Beer. Die Adaption von Disneys „Aristocats“ erweist sich als bejubelter Riesenhit. Regisseur und Choreograf Florian Hurler und seinem Ausstatter Christof Hetzer gelingt es mit Leichtigkeit, Disneys ikonische Figuren in den Zuschauerköpfen gegen die wunderbaren Darsteller auszutauschen. Das Rezept: Man versucht nicht, Disney auf der Bühne zu kopieren, sondern kreiert etwas Neues, Eigenes, mit originell die Figuren charakterisierenden Kostümen, ein paar Requisiten vor Projektionen - an den Disney-Strich angelehnt, weiß auf schwarzem Grund gezeichnet - und Kamerafahrten.