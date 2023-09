Fotos zeigen seltene Polarlichter über Österreich

Es ist die Zeit der Polarlichter. In bestimmten Teilen der Welt treffen Partikel der Sonne auf die Erdatmosphäre und kreieren so dieses Naturphänomen. Dieses himmlische Spektakel ist bekanntlich selten zu entdecken - insbesondere in unseren Breiten. Doch in der Nacht auf Montag konnte man die Lichter über Österreich erblicken.