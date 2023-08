Nur sieben „Illegale“ wollen bleiben, Rest ist weg

Damit ist der Großaufgriff von geschleppten Türken in Linz am Sonntagmorgen für die Behörden schon fast abgearbeitet. Von vier verdächtigen Schleppern im Führerhaus des Renault-Pritschenwagens ist nur einer in Haft und wird angeklagt. Die anderen gelten als „Kunden“, wurden wie die 53 auf der Ladefläche stehenden illegalen Migranten behandelt.