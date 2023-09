Sturz von Schweinberger im Straßenrennen

Die chancenreiche Tirolerin Christina Schweinberger ist im Straßenrennen der Rad-EM in Drenthe (NED) nach einem Sturz leer ausgegangen. Die an der Spitze mitmischende Bronzemedaillengewinnerin des Zeitfahrens wurde rund zehn Kilometer vor dem Ziel aller Chancen beraubt und belegte mit Abschürfungen Platz 50. Der Sieg auf dem weitgehend flachen 130-km-Kurs mit einem mehrmals zu fahrenden Hügel einer ehemaligen Mülldeponie ging an Lokalmatadorin Mischa Bredewold.