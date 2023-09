Selbst Experten sagen: Das Schilf muss brennen!

Eben hier hakt Köllner mit seinem Antrag im Nationalrat ein. Köllner: „Es geht um viel. Umwelt und Tierwelt hängen unmittelbar zusammen. Wenn die aktuellen Alt- bzw. Bruchschilfbestände am Neusiedler See nicht bald regelmäßig bewirtschaftet werden dürfen, dann hat das nicht nur negative Auswirkungen auf den See selbst, sondern auch auf die Vogelwelt. Wir wollen das verhindern und den Neusiedler See samt seiner Flora und Fauna retten. Das gibt auch den Tourismusbetrieben eine sichere Zukunftsperspektive.“