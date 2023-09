Zwei Entertainer und eine Mission für das Publikum

Ebenso an Bord des bunten Treibens mit Traumblick auf Dürnstein war ein guter alter Bekannter: Andreas Gabalier. Mit im Gepäck hatte er Wienerlieder. Richtig gelesen. Warum? „Weil mich das gereizt hat und ich auch dem Publikum in Wien so meine Aufwartung mache.“ Er spricht das große Finale am 4. November in der Wiener Stadthalle an. Auf das freut er sich besonders. Und das nicht nur, weil er dort die Wienerlieder als Spezial-Zugabe geben wird. „Es zwickt und zwackt schon überall bei mir. Ich spüre die Tour, die vielen PR- und Fernseh-Auftritte jetzt schon in den Knochen“, erzählt er ADABEI dann in einer ruhigen Minute im Backstage-Bereich.