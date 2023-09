Mit Monster-Kürbis auf bundesweiten Züchter-Thron

Er ist 1,75 Meter lang, 1,80 Meter breit und wartet sicherlich schon gespannt auf seinen ersten Auftritt - nein, trotz der grauen Haut ist nicht von einem Baby-Elefanten die Rede, sondern von einem Monster-Kürbis. Mikrobiologe und Gartenbau-Facharbeiter Kevin Kloch (32) aus Haag am Hausruck hat das mutmaßlich bis zu 800 Kilo schwere Gewächs gezüchtet: „Ich hab 2006 mit dem Kürbiszüchten angefangen, dann pausiert. Seit vier Jahren betreib’ ich das intensiver. Bei meinem Kürbis handelt es sich um einen ,Atlantic Giant‘. Das ist eigentlich eine Standardsorte, die es in jedem Baumarkt gibt. Für Bewerbe wie das Kürbisfest in Ernstbrunn züchtet man Samen mit Stammbaum.“