Steiniger Weg für die Kärntner Immobilienbranche

Wie wohnt man in der Zukunft?

Das zentrale Thema der Branche heißt: „Future living – Wohnen in der Zukunft“. Allerdings rechnen die meisten mit einem langen, steinigen Weg. Carmen Goby, Vizepräsidentin der Kärntner Wirtschaftskammer: „Das Interesse an Wohnbaukrediten ist um 75 Prozent gesunken.“ Auf massiven Widerstand stößt der Mietpreisdeckel der Bundesregierung. „Eine überflüssige Maßnahme, der Markt regelt ohnehin alles. Besser wäre ein Energiepreisdeckel gewesen“, meint WKO-Obmann Gerald Gollenz.