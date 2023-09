Man sollte Kinder nicht zu sehr „beschweren“

Jeder hat sein Binkerl zu tragen", so lautet eine alte Redensart. Tatsächlich sind es aber vorwiegend Schulkinder, die mit einer schweren Last am Rücken unterwegs sind. Dabei ist ein großes Gewicht am Rücken gerade für Kinder und Jugendliche, die sich noch in der Wachstumsphase befinden, alles andere als zuträglich!