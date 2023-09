Hunderte „Hunde-Menschen“ heulten in Berlin

Für internationale Schlagzeilen hat eine Versammlung von sogenannten Hunde-Menschen gesorgt, die am Dienstagabend in Berlin stattgefunden hatte. Aufnahmen von der Aktion zeigen Menschen vor dem Bahnhof Potsdamer Platz mit Hundemasken, die lautstark jaulen und heulen. Die verstörende Zusammenkunft sorgte auch in den sozialen Medien für rege Diskussionen.