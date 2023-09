Lucas Auer vom Krankenbett zurück in die Spitze

Die Bilder nach dem Horrorcrash in Daytona vor acht Monaten waren fürchterlich. Lucas Auer krachte bei einem Rennen mit Karacho in die Boxenmauer, musste aus dem Unfallauto geborgen werden und zog sich mehrere Frakturen in der Lendenwirbelsäule zu. Die DTM-Saison des Tirolers hing am seidenen Faden. Erst war eine Operation notwendig, danach begann die teils schweißtreibende Rehaphase. Die Rückkehr ins Rennauto war beschwerlich, nach ersten Gehversuchen musste Schritt für Schritt der Körper wieder aufgebaut werden. Noch wenige Tage vor dem Saisonstart wusste niemand, ob und wie Auer überhaupt in die Meisterschaft starten kann. Es war ein Wettlauf mit der Zeit, doch „Luggi“ gelang noch im Mai das Comeback. Seither geht es steil bergauf.