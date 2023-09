Ein Wochenende mit Kulinarik, Konzerte & Kabarett

Genießen hat in den nächsten Tagen oberste Priorität: Zum ersten Mal lädt die Linzer Food Rallye auf kulinarische Entdeckungstour durch die Innenstadt. Gleich mehrere Konzerte in der Landeshauptstadt, Bad Schallerbach oder Stadl-Paura lassen die Seele baumeln. Die Pflanzen- und Tierwelt im Warscheneckgebiet zu erkunden, lässt den Alltag vergessen, Kinder werden in Traun unterhalten.