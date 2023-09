Warum mich Lothar Matthäus beeindruckt

Seit Anfang September ist Bernhard Seonbuchner offiziell als Sportdirektor des FC Red Bull Salzburg im Amt. Doch wie tickt der 40-jährige Bayer? Wer war sein großes Idol? Was macht er, wenn er nicht an Fußball denkt? Und welchen Traum will er sich unbedingt erfüllen? Die „Krone“ fühlte dem neuen Bullen-Boss auf den Zahn.