Salzburg hat den Champions-League-Jackpot geknackt

Erinnern Sie sich an die Zeiten, als Salzburg Jahr für Jahr in der Quali zur Champions League scheiterte? Lang ist’s her, denn inzwischen hat sich Österreichs Meister als Stammgast in der Beletage des Vereinsfußballs etabliert. Zum fünften Mal en suite nimmt das Team aus der Mozartstadt die Königsklasse in Angriff. Und schon vor dem ersten Auftritt in dieser Saison bei Benfica Lissabon steht fest: Die Salzburger haben den Jackpot geknackt!